Больше 150 предметов из коллекции Тутанхамона семь лет будут экспонироваться за рубежом

КАИР, 17 февраля. /ТАСС/. Часть коллекции Тутанхамона будет отправлена в зарубежное турне, которое продлится семь лет. Об этом сообщил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

Он уточнил, что "166 артефактов будут выставлены в семи странах мира, начиная с Лос-Анджелеса (США), где экспозиция откроется 23 марта", написала в субботу газета Egypt Independent. При этом, как отметил министр, постоянным местом размещения коллекции памятников эпохи Тутанхамона, насчитывающей свыше 5000 экспонатов, среди которых есть никогда ранее не выставлявшиеся, станет Большой Египетский музей. Его открытие запланировано на конец года. Также сообщается, что знаменитая золотая погребальная маска фараона, обнаруженная в 1922 году в гробнице в Луксоре, не будет вывезена из страны.

Тем временем группа активистов запустила в Facebook кампанию против вывоза за рубеж ценных артефактов, призвав президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси вмешаться и инициировать расследование по поводу планов выставок за границей. По мнению представителей кампании по контролю за памятниками древности и культурным наследием Египта, доходы от зарубежных выставок коллекции оцениваются в $50 млн, при этом страховая стоимость вывозимых артефактов - свыше $600 млн. Получается, что доход от экспонирования одного артефакта в день составляет всего $116, что значительно ниже, чем в музеях мира, заявляют активисты.