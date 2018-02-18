Премьера кукольного мультфильма "Гофманиада" состоится на Берлинале

Союзмультфильм

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьера полнометражного кукольного мультфильма "Гофманиада" состоится в воскресенье в рамках кинорынка на 68-м международном Берлинском кинофестивале, который пройдет с 15 по 25 февраля 2018 года. Об этом сообщила ТАСС PR-директор киностудии "Союзмультфильм" Анна Усачева.

"Участники и гости кинорынка, который пройдет в рамках Берлинале, увидят сказочную картину 18 февраля. А 22 февраля "Гофманиаду" покажут в Российском Доме науки и культуры в Берлине. Здесь также откроется уникальная выставка кукол – персонажей "Гофманиады", изготовленных на киностудии "Союзмультфильм" по эскизам знаменитого художника Михаила Шемякина", - сказала Усачева.

По ее словам, в российском прокате мультфильм появится осенью 2018 года.

Кадр из мультфильма "Гофманиада" © "Союзмультфильм"

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев сообщил, что создание полнометражного кукольного мультфильма - это дорогой и кропотливый труд. Работа над картиной началась 15 лет назад. По словам Машковцева, выход в свет "Гофманиады" станет одним из поворотных моментов в истории "Союзмультфильма", за которым последуют крупномасштабные победы и достижения. "Окончание работы над "Гофманиадой" – большой успех нашей обновленной киностудии и свидетельство того, что мы действительно переживаем новый творческий этап", – сказал Машковцев.

Режиссер-постановщик и соавтор сценария мультфильма Станислав Соколов рассказал, что мультфильм длится 72 минуты. "За время работы мы отсняли гораздо больше материала, но некоторые эпизоды, к сожалению, не вошли в мультфильм. Хотелось бы показать больше, но мы ограничены временем", - рассказал Соколов ТАСС во время экскурсии по музею "Союзмультфильма", где представлены куклы-актеры и декорации к картине.

Режиссер признался, что создание кукольного мультфильма - непростой процесс и тонкая работа. "Чтобы оживить героев, мы меняем их положение. Мы заранее готовим план всех передвижений в кадре. Один кадр - это одно движение, чтобы снять новый кадр, нужно изменить положение героя, и снимать, пока не добьешься нужного результата", - рассказал Соколов.

По его словам, мультфильм интересен еще и тем, что у некоторых кукольных героев есть реальные прототипы в жизни. "Вот, взгляните, этот немецкий бюргер за столом - не кто иной, как поэт и сценарист Александр Тимофеевский. Помните, он написал песню "Пусть бегут неуклюже". В "Гофманиаде" он тоже поет и даже читает свои стихи", - рассказал режиссер.