В Пензе открылся фестиваль органной музыки

ПЕНЗА, 17 февраля. /ТАСС/. Выступление лауреата международных конкурсов, органиста Лютеранской церкви Гамбурга Морица Шотта открыло в субботу III фестиваль органной музыки "Penza Fest" в пензенской филармонии, передает корреспондент ТАСС.

"Я впечатлен современным и очень качественным звучанием пензенского органа. С ним достаточно просто обращаться", - сказал музыкант журналистам перед выступлением.

На концерте Шотт исполнил произведения Баха, Вивальди и французских композиторов - Франка, Алена, Гильмана.

III фестиваль органной музыки "Penza Fest" продлится с 17 февраля по 18 апреля. В его рамках пройдут выступления органистов из Германии (Йенс Аменд, Ральф Боргхофф, Кирстин Грамлих, Штефан Кагль), Нидерландов (Сюзанна Веерман, Вим Дус) и России (Александр Новоселов, Наталья Гольфарб). Впервые в 2018 году на фестивале будет представлена детская программа, сообщили в ГАУК "Пензаконцерт".

Фестиваль органной музыки проводится в Пензе с 2016 года в здании филармонии, открытой к 350-летию города, которое отмечалось в 2013 году.