Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Пензе открылся фестиваль органной музыки

Культура
17 февраля, 23:06 UTC+3

Открыл фестиваль лауреат международных конкурсов, органист Лютеранской церкви Гамбурга Мориц Шотт, исполнивший произведения Баха, Вивальди и французских композиторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕНЗА, 17 февраля. /ТАСС/. Выступление лауреата международных конкурсов, органиста Лютеранской церкви Гамбурга Морица Шотта открыло в субботу III фестиваль органной музыки "Penza Fest" в пензенской филармонии, передает корреспондент ТАСС.

"Я впечатлен современным и очень качественным звучанием пензенского органа. С ним достаточно просто обращаться", - сказал музыкант журналистам перед выступлением.

На концерте Шотт исполнил произведения Баха, Вивальди и французских композиторов - Франка, Алена, Гильмана.

III фестиваль органной музыки "Penza Fest" продлится с 17 февраля по 18 апреля. В его рамках пройдут выступления органистов из Германии (Йенс Аменд, Ральф Боргхофф, Кирстин Грамлих, Штефан Кагль), Нидерландов (Сюзанна Веерман, Вим Дус) и России (Александр Новоселов, Наталья Гольфарб). Впервые в 2018 году на фестивале будет представлена детская программа, сообщили в ГАУК "Пензаконцерт".

Фестиваль органной музыки проводится в Пензе с 2016 года в здании филармонии, открытой к 350-летию города, которое отмечалось в 2013 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пензенская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Вопрос о возвращении российским спортсменам национального флага на ОИ решится 24 февраля
5
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама