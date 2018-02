В Лондоне назовут имена лауреатов британской кинопремии BAFTA

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Имена лауреатов главной кинопремии Великобритании, присуждаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), назовут в воскресенье в Лондоне. Местом для проведения 71-й церемонии вручения "бронзовых масок" станет концертный зал Альберт-холл. Всего на престижную награду претендует 41 фильм, разбитый по 23 различным номинациям, причем в этом году среди номинантов числится и российская картина - драма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

12 номинаций "Формы воды"

Лидером по числу номинаций стала картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" (The Shape of Water). Фантастическая история про любовь немой девушки Элизы Эспосито, исполненной английской актрисой Салли Хокинс, и речной амфибии, претендует сразу на 12 наград, в том числе, таких престижных, как "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая операторская работа", "Лучшая женская роль второго плана".

Немного отстает по числу номинаций от фантастического триллера фильм британского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Он числится в девяти категориях, составляя серьезную конкуренцию фильму дель Торо в самых престижных из них.

По восемь номинаций у военно-исторической драмы "Дюнкерк" (Dunkirk) Кристофера Нолана и фантастической картины Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049). У драмы "Тоня против всех" (I, Tonya) режиссера Крэйга Гиллеспи - пять номинаций, драмы "Зови меня своим именем" (Call Me By Your Name) Луки Гуаданьино и мелодрамы "Призрачная нить" (Phantom Thread) Пола Томаса Андерсона - по четыре.

Фавориты букмекеров

Если верить британским букмекерам, то фаворитом на победу в главной категории "Лучший фильм" является "Три билборда…" Вероятность того, что картина с американкой Фрэнсис Макдорманд в главной роли удостоится престижной премии в этой категории оценивается как 1:2. При таком раскладе ее шансы на "бронзовую маску" оцениваются как 66%. Идущая на втором месте "Форма воды" имеет коэффициент 5:1 (вероятность победы в категории 29%).

При этом букмекеры не сомневаются и в том, что Макдорманд, сыгравшая роль матери, пытающейся в американской глубинке добиться расследования изнасилования и убийства своей дочери, будет признана лучшей актрисой. Ее шансы получить награду составляют 1:3 или 75%. "Бронзовая маска" стала бы первой в богатой коллекции кинонаград Макдорманд, включающей в себя в том числе "Оскар" за роль в фильме "Фарго" (Fargo) 1997 года.

У соперницы Макдорманд, актрисы Сиршы Ронан, номинированной за главную роль в фильме "Леди Берд" (Lady Bird), шансы на победу оцениваются не очень высоко и составляют 4:1 или 20%.

Бесспорный фаворит есть и в категории "Лучшая мужская роль". Это британский актер Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в драме "Темные времена" (Darkest Hour) Джо Райта - коэффициент на его победу составляет 1:16 (94% вероятности победы). Для Олдмана премия BAFTA стала бы третьей за карьеру, однако впервые в этой категории. В 1998 году фильм "Не глотать" (Nil by mouth) принес Олдману две награды - за лучший британский фильм и оригинальный сценарий.

Наибольшие шансы стать обладателями престижной премии в номинации "Лучшая женская роль второго плана" - у Эллисон Дженни ("Тоня против всех"), а у мужчин - у Сэма Рокуэлла ("Три биллборда…").

Самая же ожесточенная борьба должна развернуться в категории "Лучшая режиссерская работа". Шансы Гильермо дель Торо и Кристофера Нолана здесь оцениваются как абсолютно равные и составляют 8:11, что равняется 57% шансов на победу. Для сравнения, вероятность того, что идущий за ними Мартин Макдонах получит "бронзовую маску" в этой категории, составляет чуть менее 8%.

Вновь Звягинцев

В этом году среди номинантов премии - фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Он входит в категорию "Лучший фильм на иностранном языке", где также фигурируют картины "Она" (Elle) Пола Верховена, "Служанка" (The Handmaiden) Пак Чхан Ука, "Коммивояжер" (The Salesman) Асгара Фархади, а также экранизация автобиографической повести Лун Ун "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father) Анджелины Джоли.

Именно Звягинцев был последним российским режиссером, фильм которого оказался в коротком списке номинантов на премию BAFTA. Это была его драма "Левиафан" в 2015 году, однако критики в итоге отдали предпочтение фильму "Ида" (Ida) польского режиссера Павела Павликовского.

Первыми советскими кинолентами, номинированными на премию BAFTA, были картины "Попрыгунья" Самсона Самсонова (1957) и "Летят журавли" Михаила Калатозова (1959). Первым лауреатом стал фильм Григория Чухрая "Баллада о солдате" (1962). Эти ленты были представлены в номинации "лучший фильм" (до 1969 года в ней могли участвовать все фильмы).

Затем советские и российские картины претендовали на награду в категории "фильм не на английском языке". Это "Жертвоприношение" Андрея Тарковского (1988; лауреат), "Очи черные" (1989) и "Утомленные солнцем" (1996) Никиты Михалкова.

О премии

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 7 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 4 марта). Пресса всегда внимательно следит за тем, насколько совпадает выбор жюри этих трех киноконкурсов.

Вести церемонию в этом году будет британская актриса Джоанна Ламли. Она сменит на этом поприще писателя, драматурга, актера, легенду британского кинематографа, хорошо известного российскому зрителю по роли слуги Дживса в сериале "Дживс и Вустер" Стивена Фрая. Он вел церемонию на протяжении последних 12 лет.