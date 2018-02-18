Мариинский театр покажет оперу для детей "Приключения Кинтаро" по японскому фольклору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мариинский театр покажет в Зале Прокофьева своей Новой сцены премьеру оперы для детей "Приключения Кинтаро" по мотивам японского сказочного фольклора. В двух амплуа - автора оперы и исполнителя главной партии - выступит на воскресной премьере солист Академии молодых оперных певцов театра Рустам Сагдиев.

"Сюжет оперы из моих любимых с детства японских сказок я объединил вокруг одного персонажа Кинтаро. Этот героический юноша - очень популярный персонаж японского фольклора. Но поскольку он еще очень молод, я написал для него теноровую партию", - рассказал Сагдиев.

Выстраивая сюжет, он условно разделил повествование на несколько частей, озаглавленных по названиям природных стихий: вода, воздух, земля и огонь. Причем каждая часть имеет не только определенную цветовую гамму, но и соответствует тому или иному музыкальному стилю - от импрессионизма до неофольклора. Здесь же возникают персонажи японского фольклора, переходящие из сказки в сказку: кошки-оборотни, могучий карп, способный превратиться в дракона, волшебный молоток, исполняющий желания.

По словам Сагдиева, он стремился "создать инструментальное ощущение японской музыки", не используя при этом традиционные национальные инструменты. "С точки зрения мелодий и каких-то оборотов я старался приблизиться к стилю японской музыки и даже использовал одну цитату их очень известной песни "Сакура", которую один бас Мариинского театра пел японскому императору", - сказал автор музыки, добавив, что этот несколько видоизмененный мотив звучит у него в одной из арий.

"Приключения Кинтаро" - второе оперное сочинение Рустама Сагдиева на Мариинской сцене. Ранее здесь была поставлена его сказочная опера "Репка". Дебютная работа удостоена специального приза Национальной оперной премии "Онегин".

Как рассказал Сагдиев, в Академии молодых оперных певцов, куда он был принят, еще учась в Санкт-Петербургской консерватории, собралось "много разносторонне одаренных и талантливых людей". Так, его товарищ по Академии баритон Андрей Максимов тоже увлекается композицией. А певец Дмитрий Отяковский делает успехи в режиссуре и выступил на этот раз постановщиком "Приключений Кинтаро".

Художественный руководитель академии народная артистка России Лариса Гергиева активно продвигает этот детский проект во Владикавказ, где она руководит местным театром. Вслед за операми Сергея Баневича "Храбрый заяц" и "Кот Мурыч" там намечено поставить и первые оперные опусы Сагдиева - "Репку" и "Приключениям Кинтаро".