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МАМТ готовит зрителей к премьере оперы Яначека "Енуфа"

Культура
18 февраля, 3:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию театра, запущен проект "Студия", включающий обзорные экскурсии и посещение мастерских

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МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) готовит публику к восприятию оперы Леоша Яначека "Енуфа", премьера которой объявлена на 28 февраля. В воскресенье в рамках постоянно действующего просветительского проекта "Студия" состоится встреча зрителей с художественным руководителем оперной труппы театра, постановщиком спектакля Александром Тителем, сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.

Собеседница агентства напомнила, что в 2018 году Театр Станиславского и Немировича-Данченко отметит свое 100-летие. В рамках юбилейных мероприятий разработан и запущен постоянно действующий просветительский проект для зрителей - "Студия". "Почти сто лет назад наш театр начался со студийной работы, - подчеркнула Горбунова. - Вспоминая студии основателей театра - Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, мы надеемся, что наша "Студия", как и когда-то, станет пространством для диалога, познания и эксперимента".

По словам пресс-атташе, программа "Студии" включает обзорные экскурсии по театру, посещения технических служб, мастерских, знакомство с работой оркестра, хора, балетной и оперной трупп. "Зрители также могут присутствовать на открытых репетициях, встречаться с создателями и участниками постановок, наблюдать процесс выпуска спектакля", - сообщила Горбунова.

"Сегодня в разгар постановочного процесса состоится встреча с режиссером готовящегося к выпуску спектакля "Енуфа" Александром Тителем, - проинформировала пресс-атташе. - На 19 февраля запланировано знакомство с музыкальной драматургией оперы и прослушивание самых важных фрагментов "Енуфы". 24 февраля о художественной идее спектакля и ее воплощении расскажет сценограф Владимир Арефьев, который встретится со зрителями в мастерских театра".

1 и 2 марта пройдут встречи из цикла "Говорим со зрителем", которые станут уже обсуждением премьерных спектаклей "Енуфы", сказала Горбунова, добавив, что полная информация о мероприятиях "Студии" представлена на официальном сайте stanmus.ru и странице театра в Facebook.

Об опере "Енуфа"

"Енуфа" - самая известная опера чешского композитора Леоша Яначека (1854-1928 годы). Либретто написано Габриэлой Прейссовой по сюжету одноименной натуралистической драмы. Первое представление состоялось 21 января 1904 года в Брно.

Действие происходит в моравской деревушке XIX века. Опираясь на местный фольклор, Яначек правдиво и глубоко передал драму крестьянской девушки. Опера была создана в тяжелый период жизни композитора, пережившего болезнь и смерть дочери.

По мнению критики, "Енуфа" - произведение исключительной музыкальной и драматической мощи. Тем не менее, к этой опере, чрезвычайно популярной в Европе, в России обращаются редко.

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