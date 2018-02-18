Драма "Три билборда…" получила премию BAFTA как лучший британский фильм

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Драма британского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм. Об этом было объявлено в воскресенье на 71-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства.

Лента повествует об истории волевой женщины Милдред Хейс (Фрэнсис Макдорманд), которая в американской глубинке пытается добиться возобновления зашедшего в тупик расследования дела об изнасиловании и убийстве своей дочери. Для этого она на последние деньги арендует три рекламных щита и надписями на них бросает вызов шерифу (Вуди Харрельсон), а по сути - практически всему городу. Ранее эта картина уже была удостоена ряда престижных наград, в том числе четырех "Золотых глобусов", трех премий Гильдии актеров США, приза за лучший сценарий Венецианского кинофестиваля и приза зрительских симпатий фестиваля Сан-Себастьяна.

Всего во время сегодняшнего вечера, проходящего в концертном зале Альберт-холл, будут названы имена лауреатов в 23-х категориях. В 9 из них фигурирует фильм "Три билборда…", в том числе, в таких престижных, как "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучшая мужская роль второго плана". По числу номинаций ее опережает лишь фантастический триллер мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" (The Shape of Water). Он претендует на 12 "бронзовых масок" BAFTA.

Победитель в номинации "Лучший британский фильм" по традиции называется в начале церемонии вручения премий BAFTA. В этом году ее ведет британская актриса Джоанна Ламли. Она сменила на этом поприще писателя, драматурга, актера, легенду британского кинематографа, хорошо известного российскому зрителю по роли слуги Дживса в сериале "Дживс и Вустер" Стивена Фрая. Он вел церемонию на протяжении последних 12 лет.

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 7 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 4 марта). Пресса всегда внимательно следит за тем, насколько совпадает выбор жюри этих трех киноконкурсов англосаксонского мира.