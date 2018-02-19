Драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" удостоена премии BAFTA как лучший фильм

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Драма британского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший фильм". Об этом было объявлено в воскресенье на 71-й церемонии вручения главной кинонаграды Великобритании.

Фильм, который был заявлен в девяти номинациях, одержал победу в пяти из них, в том числе: "Лучшая женская роль" (Фрэнсис Макдорманд), "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана" (Сэм Рокуэлл).

Ранее эта картина уже была удостоена ряда наград, в том числе четырех "Золотых глобусов", трех премий Гильдии актеров США, приза за лучший сценарий Венецианского кинофестиваля и приза зрительских симпатий фестиваля Сан-Себастьяна и выдвинута на премию "Оскар" в семи номинациях.