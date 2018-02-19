Фильм "Лед" стал лидером кинопроката в России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российская спортивная драма "Лед" заняла первое место по кассовым сборам в России по итогам прошедших выходных, собрав 451,9 млн рублей.

Это следует из предварительных неофициальных данных портала kinobussiness.com за 15-18 февраля.

Премьера киноленты молодого режиссера Олега Трофима состоялась 14 февраля. Фильм стал лидером кинопроката в этот день, заработав около 200 млн рублей. Картина посвящена драматической истории фигуристки Нади, которая из-за ошибки партнера получает травму и попадает в больницу. Рядом с Надей появляется хоккеист Саша, которому предстоит вернуть бывшей чемпионке веру в себя и помочь осуществить мечту.

Второе место за выходные заняла американская мелодрама "Пятьдесят оттенков свободы", собравшая 122,7 млн рублей.