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Артисты и зрители Большого театра почтут память Наталии Бессмертновой

Культура
19 февраля, 1:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Балерина, народная артистка СССР скончалась десять лет назад - 19 февраля 2008 года

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МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Артисты и зрители Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) будут вспоминать в понедельник выдающуюся русскую балерину, народную артистку СССР Наталию Бессмертнову (1941-2008), сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Бессмертнова скончалась десять лет назад - 19 февраля 2008 года - в возрасте 66 лет, из них 35 лет она посвятила сцене Большого театра, добавила Новикова. Она напомнила, что Наталия Бессмертнова родилась в Москве через месяц после начала Великой Отечественной войны - 19 июля 1941 года - в семье военного хирурга и студентки фармакологического отделения. Отца сразу призвали на фронт, а новорожденная Наташа с мамой кочевала дорогами эвакуации. В Москву вернулись лишь в 1946 году.

Повзрослев, Бессмертнова поступила в Московское хореографическое училище, по окончании которого в 1961 году была принята в труппу Большого театра. "Известно, что мастерство юной артистки экзаменационная комиссия под председательством великой Галины Улановой оценила самым высшим баллом, выставив по специальности пять с плюсом", - привела факт из биографии Бессмертновой пресс-атташе ГАБТ.

"Дебютом Бессмертновой в Большом была "Шопениана", - продолжила Новикова. - А уже в 1963 году она исполнила одну из лучших партий в своей творческой жизни - станцевала Жизель в одноименном балете Адольфа Адана, где ее партнером выступил Михаил Лавровский".

Три с лишним десятилетия Бессмертнова оставалась примой на сцене ГАБТ - танцевала в "Лебедином озере", "Спящей красавице", "Щелкунчике", "Дон Кихоте", "Сильфиде", "Раймонде", "Баядерке". Она была исполнительницей главных партий во всех балетах, поставленных ее мужем - знаменитым хореографом Юрием Григоровичем, в браке с которым прожила сорок лет. "Легенда о любви" и "Спартак", "Иван Грозный" и "Ангара", "Ромео и Джульетта" и "Золотой век" - вот далеко не полный перечень блистательных работ этого долгого плодотворного семейного и творческого союза, отметила пресс-атташе ГАБТ.

Бессмертнова гастролировала с труппой Большого театра на всех континентах, а также как пригашенная звезда выступала на многих сценах мира. Она была удостоена высших наград страны. По окончании танцевальной карьеры в 1994 году стала педагогом. "Ее опыт живет в памяти зрителей и профессионалов балета, в танце тех, с кем она работала, и тех, кто продолжает исполнять ее роли сегодня", - заключила пресс-атташе ГАБТ.

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