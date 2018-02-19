Мединский предложил дополнительно выделить 700 млн рублей на ремонт детских театров

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил высшему совету "Единой России" предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование ремонта и реконструкции детских театров на сумму 700 млн рублей. С соответствующим обращением он выступил в понедельник на заседании бюро партии.

"Я предлагаю еще дополнительно рассмотреть в бюджете 2019 года или в поправках к 2018-му найти еще 700 млн на ремонт и реконструкцию детских театров", - сказал Мединский.

По его словам, на муниципальные театры выделяется около 670 млн рублей. Министр также напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже поручил предусмотреть ежегодное выделение 700 млн рублей в рамках проекта "Театр - детям".

"Суммы похожие - 670 и 700 млн… Это будет очень красивая партийная программа", - заметил глава Минкультуры.

Согласно предложению Мединского, ремонт и реконструкция детских театров может идти на условиях софинансирования с регионами. "Если мы договоримся с субъектами 50 на 50, я уверен, что за несколько лет все детские театры приведем в порядок", - отметил он, подчеркнув важность проекта. "С этого (с детских театров - прим. ТАСС) начинается воспитание и образование", - сказал министр.