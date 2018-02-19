Съемки двух фильмов о героях из Дагестана стартуют в марте в Петербурге и в Белоруссии

СТАВРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Съемки военной драмы "Высота 220" и исторической киноленты "Аманат" начнутся в марте 2018 года в Санкт-Петербурге и Белоруссии. Оба фильма повествуют о героях из Дагестана, снимать ленты будут петербургские режиссеры Антон Сиверс и Леонид Пляскин, сообщил ТАСС один из продюсеров обоих проектов, руководитель Московского кавказского клуба Шамиль Джафаров.

"Первый проект - "Аманат", съемки начинаются в Санкт-Петербурге, нам помогает "Ленфильм"... Второй проект идет под рабочим названием "Высота 220". Там есть батальный блок, мы его снимаем в Республике Беларусь на "Беларусьфильме". Они стартуют с разницей в две недели - 1 марта и 20 марта", - сказал собеседник агентства.

Фильм "Высота 220" расскажет о герое Великой Отечественной войны Ханпаше Нурадилове, в картине "Аманат" будет рассказана история сына имама Шамиля Джамалуддина. "У нас талантливая операторская группа, как и по всем цехам - костюмеры, историки, художники. Все вовлеченные в проекты люди "болеют" ими. Надеюсь, что актеры, которых мы выбрали на кастинге, покажут все, чтобы зацепить зрителей", - отметил Джафаров.

Оба проекта поддержало Министерство культуры РФ; планируется, что фильмы выйдут в широкий прокат. "Важно, чтобы у нас было понимание общей родины. Это достигается в том числе посредством кинематографа", - пояснил руководитель Московского кавказского клуба.

Проект "Высота 220" будет снимать режиссер из Санкт-Петербурга Леонид Пляскин, над фильмом "Аманат" будет работать также режиссер из Санкт-Петербурга Антон Сиверс.

Ханпаша Нурадилов - Герой Советского Союза, уничтоживший свыше 920 фашистских захватчиков. Он родился в 1920 году в дагестанском селе Ярыксу-Аух в крестьянской семье чеченцев-аккинцев. Герой погиб в сентябре 1942 года на высоте 220 на левом берегу Дона на подступах к Сталинграду - Ханпаша был ранен разрывом танкового снаряда, но продолжал бой, уничтожив большое количество гитлеровцев.

Старший сын имама Шамиля Джамалуддин в ходе битвы за Ахульго во время Кавказской войны был выдан отцом в Россию в качестве аманата (заложника) в 1839 году. С девятилетнего возраста Джамалуддин воспитывался в России, здесь же поступил на военную службу. Сам имам Шамиль продолжал борьбу против русских войск, а во время Крымской войны совершил набег на российские владения в Грузии, захватив знатных заложников. В 1855 году их удалось обменять их на пленных горцев, в том числе на Джамалуддина.