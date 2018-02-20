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Роджер Дикинс получил премию Гильдии кинооператоров США за работу над "Бегущим по лезвию"

Культура
20 февраля, 8:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Оператор удостоился этой награды в пятый раз

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Роджер Дикинс

Роджер Дикинс

© Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Британец Роджер Дикинс награжден премией Гильдии кинооператоров США за работу над фильмом режиссера Дени Вильнёва "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049). Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

68-летний Дикинс, удостоенный награды Гильдии уже в пятый раз, соревновался в этом году с операторами Брюно Дельбоннелем ("Темные времена", Darkest Hour), Даном Лаустсеном ("Форма воды", The Shape of Water), Хойте Ван Хойтемой ("Дюнкерк", Dunkirk) и Рэйчел Моррисон (Ферма "Мадбаунд", Mudbound).

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Автор: ФИЛИППОВ Алексей Филиппов
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Лауреатом специальной награды, вручаемой операторам независимых и фестивальных фильмов, стал Март Таниэль за его работу над эстонской картиной "Ноябрь" (November). Он, в частности, обошел россиянина Михаила Кричмана, который был представлен в этой категории с фильмом Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

Стоит отметить, что премия Гильдии кинооператоров США не всегда является точным индикатором того, что ее лауреат получит "Оскар" в аналогичной номинации. За более чем 30 лет существования премии Гильдии лишь 13 ее лауреатов получали "Оскар" в том же году в номинации "Лучшая операторская работа".

Между тем, Дикинс является одним из рекордсменов по неудачам на "Оскаре". Он номинировался на награду, вручаемую Американской академией киноискусств, в общей сложности 13 раз, однако ни разу ее не получил. В 2018 году он в очередной раз выдвинут на "Оскар", и эксперты предрекают, что он может в этот раз все же получить статуэтку, хоть и с 14-й попытки.

Дикинс был оператором на съемках таких фильмов, как "Побег из Шоушенка" (The Shawshank Redemption, 1994), "Старикам тут не место" (No Country for Old Men, 2007), "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012). За все эти работы он номинировался на "Оскар". 

Американская академия киноискусств 4 марта вручит "Оскаров" в 90-й раз.

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