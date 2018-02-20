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Более 40 мастеров на Домбае продемонстрируют карачаевские ножи

Культура
20 февраля, 18:35 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 20, февраля. /ТАСС

На фестивале в КЧР организуют выставку-ярмарку декоративно-прикладных изделий

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ЧЕРКЕССК, 20 февраля. /ТАСС/. Более 40 мастеров с российского Кавказа представят свои работы на первом в Карачаево-Черкесии фестивале национальных клинков "Карачай бичак", который состоится в курортном поселке Домбай в День защитника Отечества. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Ожидаем участие в фестивале "Карачай бичак" (карачаевский нож - прим. ТАСС) более сорока мастеров из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев", - сказал Караев.

По его словам, помимо ножей на фестивале будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий. В частности, будут представлены сувениры, ювелирные украшения, войлочные изделия и работы по дереву.

"Свои работы продемонстрируют и дизайнеры национального костюма и стилизованной этнической одежды. В планах регулярно проводить на Домбае различные фестивали и интересные мероприятия для популяризации внутреннего туризма, особенно это будет актуально в межсезонье", - добавил собеседник агентства.

История бичака - разновидности традиционного ножа народов Северного Кавказа - уходит корнями во времена предков карачаевцев и родственных им балкарцев. Форма и конструкция бичака, напоминающая скандинавские и монгольские ножи, сохранялись неизменными на протяжении многих веков. До революции в Карачае и Балкарии бичаки имело почти все мужское население, начиная с самых маленьких.

Клинок этого ножа - прямой, длиной около 140 мм и шириной около 25 мм. В настоящее время клинки изготовляют из современных углеродистых и легированных сталей, а также из дамаска и булата. Гарда у бичака отсутствует, а для рукояти используются дерево или рог барана или тура, нередко рукоять украшали золотом или серебром. Современные варианты бичака выпускают на заводе "Кизляр" в одноименном городе в Дагестане, а также народными мастерами Балкарии и Карачая.

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