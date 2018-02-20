Мединский подтвердил внесение в реестр объектов культурного наследия 143 тыс. памятников

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский официально подтвердил внесение 143 тыс. памятников в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Об этом он заявил журналистам во вторник.

Ранее в СМИ появилась информация, что данный реестр показывает 36 698 памятников, ансамблей - 3605, достопримечательных мест - 506.

По его словам, есть открытая и закрытая часть реестра. Открытая часть доступна для ознакомления на сайте Минкультуры и содержит порядка 40% всех объектов.

"Часть объектов мы довнесем, которые не внесены изначально, самые первые, - сказал Мединский. - Самые первые объекты не внесены, потому что у них нумерация другая <...> В закрытой они есть. Мы начинали с 300 объектов в бумажном виде, а сейчас их 143 тыс. в электронном".

Он напомнил, что первые 300 объектов были ранее внесены в реестр Росохранкультуры, а присвоенные им коды не совпадают с новыми электронными кодами, что требует доработки.

Открытая часть реестра, по словам министра, также не содержит объекты, защищенные законом, в частности, археологические объекты.

Решение о создании Автоматизированной информационной системы было принято министерством в 2014 году. Необходимость массовой регистрации памятников возникла в связи со сложностью их сохранения, а также для непосредственного учета объектов.

Ранее массовой регистрации препятствовал ряд проблем, в частности формирование реестра в бумажном виде.