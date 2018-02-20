Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский подтвердил внесение в реестр объектов культурного наследия 143 тыс. памятников

Культура
20 февраля, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Министр культуры также напомнил, что первые 300 объектов были ранее внесены в реестр Росохранкультуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский официально подтвердил внесение 143 тыс. памятников в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Об этом он заявил журналистам во вторник.

Ранее в СМИ появилась информация, что данный реестр показывает 36 698 памятников, ансамблей - 3605, достопримечательных мест - 506.

По его словам, есть открытая и закрытая часть реестра. Открытая часть доступна для ознакомления на сайте Минкультуры и содержит порядка 40% всех объектов.

"Часть объектов мы довнесем, которые не внесены изначально, самые первые, - сказал Мединский. - Самые первые объекты не внесены, потому что у них нумерация другая <...> В закрытой они есть. Мы начинали с 300 объектов в бумажном виде, а сейчас их 143 тыс. в электронном".

Он напомнил, что первые 300 объектов были ранее внесены в реестр Росохранкультуры, а присвоенные им коды не совпадают с новыми электронными кодами, что требует доработки.

Открытая часть реестра, по словам министра, также не содержит объекты, защищенные законом, в частности, археологические объекты.

Решение о создании Автоматизированной информационной системы было принято министерством в 2014 году. Необходимость массовой регистрации памятников возникла в связи со сложностью их сохранения, а также для непосредственного учета объектов.

Ранее массовой регистрации препятствовал ряд проблем, в частности формирование реестра в бумажном виде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама