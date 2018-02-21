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Марк Розовский поставил в театре "У Никитских ворот" моноспектакль "Мать обвиняет"

Культура
21 февраля, 3:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Премьера спектакля состоится 22 февраля

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" готовится представить зрителям новую работу своего художественного руководителя, народного артиста РФ Марка Розовского, поставившего моноспектакль "Мать обвиняет". Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, основой для постановки послужила пьеса "Мать" чешского драматурга Карела Чапека (1890-1938).

Исполнительницей моноспектакля станет ведущая актриса театра, заслуженная артистка России Марина Кайдалова. Генеральная репетиция спектакля, премьера которого состоится 22 февраля, пройдет в среду.

Собеседница агентства напомнила, что созданная в 1937 году "Мать" стала итоговым произведением в творчестве писателя. Жесткая пьеса произвела фурор. Она призывала защищать мир и свободу, отстаивать их с оружием в руках, бороться с фашизмом, который в то время поднимал голову в Европе.

Как рассказали в пресс-службе, "Мать обвиняет" - это пронзительный монолог женщины, пять сыновей и муж которой борются и погибают. Впервые Розовский поставил одноименный спектакль во МХАТе по приглашению режиссера Олега Ефремова более 30 лет назад. Спектакль стал сенсацией и имел огромный успех не только у московского зрителя, но и за рубежом.

"Современные реалии делают нынешнюю постановку совершенно необходимой, придают ей остроту и злободневность", - считает сам Розовский. "Сегодня эта пьеса еще более актуальна, чем вчера. Ее гуманистический пафос возрос, пацифистские смыслы укрупнились, антифашистское содержание проявилось в еще большей степени", - поделился своим мнением режиссер.

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