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Стихи Омара Хайяма в переводе на башкирский изданы к Международному дню родного языка

Культура
21 февраля, 18:32 UTC+3 УФА УФА 21, февраля. /ТАСС

Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года

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УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Произведения средневекового персидского поэта и философа Омара Хайяма (1048-1131) в переводе советского поэта Рами Гарипова на башкирский язык изданы в Башкирии к Международному дню родного языка, сообщил в среду глава республики Рустэм Хамитов.

"Сегодня отмечается Международный день родного языка. К этому дню наше республиканское издательство "Китап" выпустило очень интересный труд - "Рубаи" Омара Хайяма в переводе Рами Гарипова. Здесь... отображена деятельность нашего замечательного башкирского поэта по переводу рубаи (форма лирической поэзии на Ближнем и Среднем Востоке - прим. ТАСС) Омара Хайяма на башкирский язык. Очень солидное издание", - сказал Хамитов.

По словам главы республики, труд Гарипова на 40 лет был скрыт от читателя, и только во втором десятилетии XXI века издается то, чему он отдал остаток жизни. "Это сигнальный экземпляр, только из типографии. Надеюсь, что в ближайшее время книга уже появится в продаже, в пользовании в наших библиотеках", - сказал Хамитов, продемонстрировав книгу.

Рами Гарипов (1932-1977) - башкирский поэт, известен как мастер художественного перевода поэзии Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Александра Блока. Гарипов посмертно удостоен звания "Народный поэт Башкирии".

Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года.

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