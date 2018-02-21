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В госфилармонии Адыгеи появится виртуальный концертный зал

Культура
21 февраля, 19:04 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 21, февраля. /ТАСС

Благодаря проекту жители республики получат онлайн-доступ к спектаклям и концертам в сфере академического музыкального искусства

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МАЙКОП, 21 февраля. /ТАСС/. Проект создания виртуального концертного зала планируется запустить в Адыгее в 2018 году, к концу года должен быть завершен первый этап его реализации на базе госфилармонии республики. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель отдела искусств и образования министерства культуры республики Бэла Шеуджен.

"В этом году в республике под патронатом Министерства культуры России стартует федеральный проект "Всероссийский виртуальный концертный зал", суть которого - создание единого виртуального концертного академического пространства. Он сложный и финансово затратный, поэтому реализация в Адыгее займет не один год. К концу этого года планируется завершить только первый этап в госфилармонии, а затем продолжить в других учреждениях культуры", - сказала она.

Благодаря проекту жители республики получат онлайн-доступ к спектаклям и концертам в сфере академического музыкального искусства и смогут наслаждаться мастерством исполнителей Большого театра, Маринки, региональных театров оперы и балета. Сумма субсидии на реализацию первого этапа составит 524 тыс. рублей, из них 422 тыс. рублей - федеральные средства, добавила собеседница агентства.

Всероссийский виртуальный концертный зал - проект Министерства культуры РФ, направленный на формирование открытого культурного пространства России. Сегодня сеть виртуальных концертных залов охватывает 120 городов страны.

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