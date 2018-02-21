Прием заявок на соискание литературной премии "Большая книга" откроется 22 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Литературная премия "Большая книга" открывает прием заявок с 22 февраля, он продлится до 15 марта. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор премии Георгий Урушадзе.

По его словам, к рассмотрению принимаются рукописи, а также опубликованные произведения, подписанные в печать с 1 января 2017 по 28 февраля 2018 года.

Изданные произведения могут выдвигать сами авторы, рукописи - книжные издательства, СМИ, творческие союзы, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов России, а также члены Литературной академии - жюри премии.

В конце апреля совет экспертов объявит лонг-лист, финалистов назовут в мае, а имена лауреатов "Большой книги" будут известны до конца года.

"От нового сезона я жду сюрпризов, - рассказал Урушадзе. - В прошлом году такими сюрпризами стали две книги списка финалистов - "Город Брежнев" Шамиля Идиатуллина и "Петровы в гриппе" Алексея Сальникова".

Георгий Урушадзе выразил надежду на то, что тринадцатый сезон "Большой книги" принесет победу "смелым и не суеверным авторам - как известным, так и начинающим".

О премии

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ, Роспечать и другие.

Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.