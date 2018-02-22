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СМИ: режиссера фильма "Форма воды" через суд хотят лишить доходов от проката за плагиат

Культура
22 февраля, 4:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, февраля. /ТАСС

Истцом выступает сын автора пьесы "Позволь мне услышать твой шепот" Дэвид Зиндель

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Кадр из фильма "Форма воды"

Кадр из фильма "Форма воды"

© filmpro.ru

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Мексиканского режиссера Гильермо дель Торо обвинили в США в том, что он позаимствовал сюжет фильма "Форма воды" (The Shape of Water, 2017) из пьесы 1969 года "Позволь мне услышать твой шепот" американского драматурга Пола Зинделя. Об этом сообщил в среду новостной ресурс TMZ.

По его данным, истцом выступает сын драматурга Дэвид Зиндель. Он требует присудить ему доходы от проката "Формы воды", собравшего более $92,7 млн в мире, а также запретить показ этой картины на территории США.

Картина дель Торо выдвинута в 13-ти номинациях на кинопремию "Оскар", церемония вручения которой состоится в Лос-Анджелесе 4 марта. "Форма воды" кинокомпании Fox Searchlight излагает фантастическую историю любви немой уборщицы из американской секретной лаборатории и человека-амфибии, пойманного в дебрях Амазонии. В ленте, действие которой происходит на фоне холодной войны между США и СССР, имеются элементы пародии на голливудские фильмы подобного рода 1960-х.

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Сын драматурга, скончавшегося в 2003 году, утверждает, что картина дель Торо почти полностью повторяет сюжет пьесы его отца. В частности, в обоих произведениях ученые угрожают убить существо, употребляя термин "вивисекция". В фильме и в пьесе существо похищают из лаборатории, погрузив в тележку для грязного белья. Как отмечает ТМZ, если Дэвид Зиндель прав, то единственная разница между лентой и литературным произведением состоит в типе объекта исследований: дельфин и человек-амфибия.

В Fox Searchlight сына писателя обвинили в том, что он намеренно затеял тяжбу параллельно с финальным этапом голосования членов Американской академии киноискусств, присуждающей "Оскар". "Утверждения представителей Зинделя беспочвенны, поэтому мы будем ходатайствовать о том, чтобы суд отклонил иск. Более того, жалоба, похоже, не без умысла совпадает по времени с циклом голосования академии и преследует цель заставить нашу студию быстро урегулировать претензии. Вместо этого мы будем решительно защищать себя и этот новаторский, подлинный фильм", - цитирует ресурс заявление кинокомпании.

Пол Зиндель (1936-2003) - известный американский драматург и писатель. В 1971 году он получил Пулитцеровскую премию за пьесу "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток". Многие его произведения были экранизированы, в том числе и пьеса "Позволь мне услышать твой шепот", телеверсия которой вышла на экраны в 1969 году.

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