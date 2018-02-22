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Молодые солисты Мариинского театра примут участие в фестивале имени Бетховена в Польше

Культура
22 февраля, 8:47 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

В ходе 15 дней фестиваля планируется проведение 13 симфонических, трех камерных и двух фортепианных концертов

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ВАРШАВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. В польской столице 16-30 марта пройдет ежегодный международный фестиваль классической музыки имени Людвига ван Бетховена. В рамках традиционного пасхального творческого форума на лучших варшавских площадках выступят десятки музыкантов из разных стран мира. Россию представят молодые сольные исполнители из Мариинского театра.

В течение 15 дней запланированы 13 симфонических, три камерных и два фортепианных концерта. Для открытия фестиваля в этом году выбрана Симфония № 3 ми-бемоль мажор Бетховена, а также Симфония № 2 американского композитора Леонарда Бернстайна, что приурочено к 100-й годовщине со дня его рождения. В этом концерте примет участие один из крупнейших пианистов современности Кристиан Циммерман.

Российские исполнители выступят в Национальной филармонии 23 марта. В программе заявлены тенор Савва Хастаев, сопрано Антонина Весенина, меццо-сопрано Ирина Шишкова, баритон Ярослав Петряник, бас Михаил Колелишвили. Весь концерт будет посвящен творчеству Н.А. Римского-Корсакова. Совместно с Познаньским камерным хором и Познаньским оркестром российские артисты исполнят сюиту из оперы "Снегурочка", сюиту "Сказание о невидимом граде Китеже", а также одноактную оперу "Кащей Бессмертный".

Музыкальный фестиваль завершится 30 марта. В Большом театре - Национальной опере польской столицы будет исполнено одно из величайших произведений духовной музыки - оратория Антонина Дворжака "Стабат матер". В этом концерте запланировано участие российского баса Михаила Петренко.

Параллельно с концертами организаторы фестиваля запланировали несколько интересных сопутствующих мероприятий. Среди них - выставка музыкальных манускриптов в Ягеллонской библиотеке, международный научный симпозиум, а также фортепианный мастер-класс, который проведет знаменитый советский и российский пианист Дмитрий Алексеев.

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