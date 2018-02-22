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Цирк Никулина 23 февраля представит новую программу "Монте-Карло - Москва"

Культура
22 февраля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

В программе, которая будет идти до конца августа 2018 года, примут участие призеры главных международных фестивалей

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Цирк Никулина 23 февраля представит новую программу "Монте-Карло - Москва", состоящую из выступлений звезд российского цирка - призеров главных международных фестивалей.

На манеж выйдут обладатели высших наград фестиваля в Монте-Карло, главный приз которого называют цирковым "Оскаром".

"Звезды - люди ангажированные, с контрактами, достаточно капризные в хорошем смысле этого слова, поэтому много времени потребовалось, чтобы всех их собрать", - рассказал генеральный директор цирка Максим Никулин на пресс-конференции, предшествующей генеральной репетиции представления.

По его словам, потребовалось более трех лет, чтобы реализовать замысел, собрать звезд цирка, привезти костюмы и оборудование. Никулин затруднился выделить главный номер программы, или, как говорят в цирке, "гвоздь", отметив, что каждое представление - звездное, приготовленное лучшими из лучших в индустрии, завоевавшее главные награды.

Зрителей, в частности, удивят номера "Воздушная элегия", "Дрессированные медведи", "Воздушный полет", аттракцион "Дикий мир" Королевского цирка Гии Эрадзе, "Свобода лошадей "Эльфория", а также акробатов на подкидных досках, жонглеров и эквилибристов.

Развлекать зрителей будет клоун Дэвид Ларибле. "Мы старались заточить на нем цирк, он действительно звезда", - сказал Никулин. Программа включает номера с животными - дрессированными собаками, лошадьми, медведями, львами и тиграми. Представление будет идти до конца августа 2018 года.

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