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Макрон примет участие в спектакле "Петя и волк" в Елисейском дворце

Культура
23 февраля, 1:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Какую именно роль намерен исполнить президент Франции, не уточняется

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Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© AP Photo/Olivier Matthys

ТАСС, 23 февраля. Президент Франции Эмманюэль Макрон сыграет одну из ролей в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк" в Елисейском дворце. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM TV.

По информации телеканала, спектакль с участием президента состоится в следующий четверг, 1 марта. До этого, в понедельник и вторник, запланированы две репетиции, в которых Макрон также примет участие. Какую именно роль намерен исполнить президент, не уточняется.

Советский композитор Сергей Прокофьев создал классическую детскую музыкальную сказку "Петя и волк" в 1936 году. Каждый персонаж произведения представлен отдельным музыкальным инструментом.

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Макрон, Эмманюэль
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