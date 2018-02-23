Россия станет почетным гостем Парижского книжного салона в марте

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Россия станет почетным гостем Парижского книжного салона, который откроется 16 марта в выставочном комплексе у Версальских ворот. Об этом сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков, выступая в четверг вечером во французской столице на собрании Франко-российского альянса.

"Россия избрана почетным гостем Парижского книжного салона", - сказал дипломат. Международный салон, отметил он, проводится под патронатом президента Французской Республики Эмманюэля Макрона.

Мешков напомнил, что к проведению этого большого литературного фестиваля приурочено открытие Года русского языка и литературы во Франции. Одновременно в России будет проходить Год французского языка и литературы. "Проведение перекрестных годов послужит стимулом для дальнейшего сближения наших стран в сфере культуры", - убежден дипломат.

Во французском Национальном синдикате издателей, который выступает в качестве главного организатора салона, отметили в свою очередь, что Россию и Францию "объединяют исторические связи в области литературы и культуры". Так, календарь памятных дат 2018 года, которые будут отмечаться в каждой из стран, включает 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева (1818-1883), 150-летие со дня рождения Максима Горького (1868-1936), 100-летие со дня рождения лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына (1918-2008).

Парижский салон, который открыт и для профессионалов книжного мира, и для широкой публики, признан одним из крупнейших международных литературных событий. Он проводится во французской столице ежегодно с 1981 года. Его участниками являются писатели и издатели из многих стран мира. Более 50 государств, отметили устроители, имеют на салоне свои национальные стенды.

В программе этого года почти 800 писательских конференций, коллоквиумов, литературных концертов, лекций, презентаций новых книг, встреч с читателями. Собеседниками парижан станут более трех тысяч авторов. Работа книжного салона у Версальских ворот продлится до 19 марта.