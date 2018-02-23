Создатель фильма "Новейший завет" будет "болеть" за Звягинцева на "Оскаре"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Режиссер Жако ван Дормель, чей фильм "Новейший завет" выдвигался от Бельгии на "Оскар", на предстоящей церемонии вручения американской кинонаграды будет "болеть" за российского режиссера Андрея Звягинцева. Об этом режиссер, приехавший в Россию на ретроспективу своих фильмов, рассказал в пятницу ТАСС.

Картина Звягинцева "Нелюбовь" заявлена в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Вручение "Оскара" пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе.

"Я видел этот фильм, он меня очень впечатлил, - признался Жако ван Дормель. - Я буду болеть за Звягинцева. Он, безусловно, заслуживает "Оскара".

При этом режиссер считает, что Звягинцеву премия не так и необходима. "Думаю, "Оскар" ему не нужен, и так очевидно, что Звягинцев - один из лучших режиссеров современности, - пояснил Жако ван Дормель. - Но если он его получит - его жизнь сильно изменится, ему будет проще снимать фильмы".

Жако ван Дормель добавил, что, по его мнению, в фильме "Нелюбовь" присутствует "редкое на сегодняшний день стремление с помощью камеры создавать кинопоэзию". Режиссер считает, что у Звягинцева "невероятный киноязык". "Мне кажется, его стиль очень близок к стилю Андрея Тарковского", - сказал Жако ван Дормель.

Рассуждая, в целом, о номинации "Лучший фильм на иностранном языке", режиссер отметил, что главное в борьбе за "Оскар" - это "умение лоббировать свои интересы , умение вкладывать деньги в промокампанию, добиваться хороших рецензий на фильм". "Я один раз все это прошел, второй раз проходить не хочу", - сказал Жако ван Дормель.

Реакция церкви на "Новейший завет"

Действие фантастической комедии "Новейший завет" (2015) происходит в Брюсселе, где со своей семьей живет Бог. Одну из ролей в фильме исполнила Катрин Денев.

"Я не предполагал, что фильм может вызвать какую-либо негативную реакцию, - рассказал режиссер. - Но реакция бельгийской церкви меня удивила. Священнослужителям картина понравилась, они даже советовали верующим посмотреть мой фильм, поскольку в нем поднимаются вопросы роли женщины в религии".

При этом Жако ван Дормель отметил, что его фильм - не о религии, он "пытался исследовать вопросы доминирования - в семье, в политике, и, в том числе, в религии".

О режиссере

Жако ван Дормель начинал свою карьеру режиссером-постановщиком в бельгийских театрах. Его первый фильм "Тото-герой" в 1991 году принес ему приз Каннского кинофестиваля "Золотая камера" за лучший дебют.

Следующая картина "День восьмой" также была впервые показана в конкурсе кинофестиваля в Каннах, где исполнители главных ролей Даниэль Отой и Паскаль Дюкенн разделили между собой приз фестиваля за лучшую мужскую роль.

Третий фильм "Господин Никто" снимался с участием международного актерского состава, включая Джареда Лето и Дайан Крюгер, и стал самым дорогим фильмом в истории бельгийского кино. Премьера картины "Новейший завет" с участием Бенуа Пульворда и Катрин Денев состоялась на кинофестивале в Венеции.

Ретроспектива фильмов Жако ван Дормеля, организованная компанией CoolConnections совместно с Capella Film, проходит 21-23 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре и Сургуте.