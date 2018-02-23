Кукольная "Гофманиада" как ренессанс Союзмультфильма

Российский дом науки и культуры находится в Берлине на Фридрихштрассе, напротив пафосного фэшн-гипермаркета Galeries Lafayette. В нашем же ДК, напротив, никакого пафоса: на входе — офис Почты России, любовно сохраненный интерьер из восьмидесятых, милейшая выставка кукол в фойе. Это выставка организована Союзмультфильмом к премьере мультфильма "Гофманиада".

Примерно так же оппонирует современной мейнстримной анимации и сама картина, чья европейская премьера состоялась во время Берлинского кинофестиваля сначала на местном кинорынке, чтобы привлечь зарубежных прокатчиков, а потом и для заинтересованной русскоязычной публики. Для Союзмультфильма этот проект, безусловно, ренессансный и потому важный: на премьеру пришел атташе по культуре посольства России в ФРГ Олег Ксенофонтов, а из Москвы прилетели директор студии Борис Машковцев, а также заслуженный режиссер Станислав Соколов.

Я действительно очень рад, что «Союзмультфильм», как птица-феникс, сейчас возрождается в полной мере. Хочу пожелать новых творческих успехов «Союзмультфильму», а мы с удовольствием будем смотреть ваши фильмы дальше Олег Ксенофонтов атташе по культуре посольства России в ФРГ

Кукольный мультфильм "Гофманиада" — проект академичный, консервативный, но при этом же и необычайно зрелый и авторский. В нем создатели показывают и нелегкий быт самого Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Он предстает в виде застенчивого, аутистичного и даже в чем-то нездорового мужчины-клерка, испытывающего ненависть по отношению к жалкой реальности. Эрнст скрывается от нее в мире собственных грез, где предстает в образе прекрасного юноши в полном расцвете сил, влюбленного в девушку-ящерицу по имени Серпентина.

YouTube/Союзмультфильм

Героя тяготит мир бюргеров: аниматор показывает приземленных торгашей как освиневших, озверевших существ, живущих, как в аквариумах, внутри своих узколобых представлений о прекрасном. Причем буквально: в фантазиях Гофмана другие герои иногда сидят в больших прозрачных бутылках. В целом авторы не чураются остроумных визуальных метафор: например, пустозвон и соперник Гофмана на балу превращается в получеловека-полуосла.

Во время просмотра мультфильма забываешь, что это всего лишь куклы, и любое их движение — результат работы талантливого аниматора, а каждое новое выражение лица — вылепленная вручную гримаса. Союзмультфильм остается одной из последних в мире студий, способных на такую масштабную работу

Кроме того, мир иллюзий свит из разных сказок, причем сделано это с огромным уважением к оригиналу. Директор Союзмультфильма даже предупредил перед показом, что работы немецкого автора вовсе не дружелюбны к юному читателю, а иногда его сказки даже пугают.

Более того, ожидать от такого мультфильма чего-то обыденного было бы неправильно. Миры Гофмана всегда отличались своеобразной психоделичностью. Собственно, этот чарующий и при этом страшный мир перенесен бережно и с пониманием: использованы элементы из многих работ, узнаваемы опера "Ундина" (ее по сюжету Гофман пытается поставить как капельмейстер), "Крошка Цахес" и даже всем известный Щелкунчик, который традиционно пребывает в обычной жизни в виде игрушки для колки орехов, а уже в фантазиях Гофмана превращается в принца.

Авторы пускаются в эти фантасмагории, не боясь в них потеряться, и их самоотверженность внушает уважение.

Можно также провести интересную естественную параллель между Гофманом и самим Союзмультфильмом как творческой единицей. Для работы над картиной потребовалось больше десятилетия, производство было начато в 2006-м. Солидные актеры (фильм озвучивали Владимир Кошевой, Александр Ширвиндт и Слава Полунин), классика в качестве первоисточника и авторские размышления о природе прекрасного — Союзмультфильм, как и Гофман, проживает свою жизнь в искусстве со всей серьезностью.

Публика аплодировала на фильме даже не один раз: сначала — как только пошли титры, а затем — самим титрам, ведь на них показывали видео со съемочной площадки, кропотливый труд аниматоров, который на быстрой перемотке выглядит как какая-то магия.

Во время просмотра самого мультфильма на время забываешь, что это всего лишь куклы, и любое их движение — это результат работы талантливого аниматора, а каждое новое выражение лица — это вылепленная вручную гримаса. Союзмультфильм остается одной из последних в мире студий, которые были бы способны на такую масштабную работу.

Егор Беликов