Актер Стивен Фрай признался, что был болен раком простаты

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Британский актер, писатель и драматург Стивен Фрай объявил в пятницу о том, что в последнее время боролся с раком предстательной железы (простаты), которую ему удалили в ходе хирургической операции. Актер выступил с 12-минутным видеообращением, выложенном на его странице в Twitter.

"Два последних месяца я пребывал в муках нежелательных и непредвиденных приключений", - написал Фрай, предваряя видеоролик. Он извинился перед общественностью за то, что не мог проинформировать о своей болезни раньше.

For the last 2 months I've been in the throes of a rather unwelcome and unexpected adventure. I'm sorry I haven't felt able to talk about it till now, but here I am explaining what has been going on: https://t.co/uPorpiwstg — Stephen Fry (@stephenfry) 23 февраля 2018 г.

В рассказе о перенесенной операции 60-летний Фрай сообщил: "Кажется, все прошло хорошо. Они удалили простату и 11 лимфоузлов". Он добавил, что, поставив диагноз на ранней стадии болезни, медики спасли ему жизнь.

Актер сам задал вопрос, о том, велика ли теперь вероятность рецидива онкологического заболевания после перенесенной операции, и сам же на него ответил: "Видимо, нет. Но я не знаю этого наверняка, пока не получу результатов проверки уровня [содержания в организме] простатического специфического антигена. Он должен быть нулевым, поскольку у меня уже нет простаты".

18 февраля Фрай не смог принять участие в очередной церемонии вручения премии Британской академии кинематографических и телевизионных искусств, неизменным ведущим которой он был до сих пор. Вместо него эта задача была возложена на британскую актрису Джоанну Ламли.

Стивен Фрай исполнял различные роли, включая Оскара Уайльда из биографической кинодрамы "Уайльд" и камердинера Дживса из комедийного телесериала "Дживс и Вустер". В Великобритании Фрая считают носителем безупречного английского языка и называют "национальным достоянием".