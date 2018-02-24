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Съемки девятого эпизода "Звездных войн" начнутся в июле

Культура
24 февраля, 2:19 UTC+3

Режиссер картины Джей Джей Абрамс сообщил, что работа над сценарием завершена

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© Jonathan Short/Invision/AP

ТАСС, 24 февраля. Съемки девятой части саги "Звездные войны" стартуют в июле 2018 года, работа над сценарием фильма завершена. Об этом в четверг режиссер картины Джей Джей Абрамс рассказал в эфире телеканала CBS.

"У нас есть сценарий, что для меня много значит. Съемки начнутся в июле", - заявил режиссер.

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Эпическая сага режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа и собрала вокруг себя миллионы фанатов по всему миру. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн.

Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году, и только в конце 1990-х годов он решился на перезапуск франшизы, сняв три приквела (фильма о событиях, предшествовавших первым трем эпизодам). В 2012 году его компанию Lucasfilm купила одна из крупнейших мировых киностудий Disney за $4,05 млрд, что обеспечило очередной перезапуск саги. Так, в 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens) Джея Джея Абрамса, которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд. Премьера восьмого эпизода киноцикла состоялась в декабре 2017 года, девятая серия увидит свет в 2019 году.

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