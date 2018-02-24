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Фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль" получил приз зрительских симпатий Берлинале

Культура
24 февраля, 16:12 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 24, февраля. /ТАСС

По сюжету картины британская журналистка пытается понять, как исламисты вербуют молодых девушек и уговаривают их приехать на Ближний Восток

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Тимур Бекмамбетов

Тимур Бекмамбетов

© Александр Щербак/ТАСС

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова "Профиль", показанный на Берлинском кинофестивале в рамках второй по значимости программы "Панорама", получил приз зрительских симпатий. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой смотра.

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Лента снята в так называемом формате экрана, когда все действие происходит на десктопе компьютера, к примеру, в виде текстовой переписки, работы в браузере или разговорах по видеосвязи. Сюжет фильма разворачивается вокруг британской журналистки, которая через социальные сети пытается понять, как исламисты вербуют молодых девушек и уговаривают их приехать на Ближний Восток.

Основные призы Берлинского кинофестиваля будут вручены вечером. На главные награды претендуют 19 фильмов, в их числе "Довлатов" Алексея Германа-младшего.

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