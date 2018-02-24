Фильм о писателе Сергее Довлатове получил приз независимого жюри Берлинале

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Фильм режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов" получил приз независимого жюри в рамках Берлинского кинофестиваля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой смотра.

Фильм "Довлатов" снят в жанре биографической мелодрамы, он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.

Основные призы Берлинского кинофестиваля будут вручены вечером. На главные награды претендуют 19 фильмов, в их числе "Довлатов". Критики включают его в списки главных претендентов на награды.