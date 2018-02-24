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Художник по костюмам и художник-постановщик "Довлатова" получила награду Берлинале

Культура
24 февраля, 21:51 дата обновления: 24 февраля, 22:07 UTC+3

Ранее картина была удостоена приза независимого жюри

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Кадр из фильма "Довлатов"

Кадр из фильма "Довлатов"

© Filmpro.ru

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Елена Окопная, работавшая над фильмом "Довлатов" в качестве художника по костюмам и художника-постановщика, получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства. Такое решение объявило жюри смотра в субботу.

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"Большое спасибо всем, благодаря кому я получила возможность поучаствовать в этом проекте", - сказала она, получив награду.

Фильм "Довлатов" режиссера Алексея Германа-младшего снят в жанре биографической мелодрамы, он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Сергея Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.

Ранее лента получила приз независимого жюри.

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Персоны
Довлатов, Сергей Донатович
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