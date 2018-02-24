Главную награду Берлинского кинофестиваля завоевал фильм "Не прикасайся"

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Фильм "Не прикасайся" (Touch Me Not) завоевал главную награду 68-го Берлинского кинофестиваля - "Золотого медведя". Об этом объявило в субботу жюри киносмотра на торжественной церемонии.

"Не прикасайся" является совместным проектом кинематографистов из Румынии, Германии, Чехии, Болгарии, Франции. Режиссером выступила румынка Адина Пинтилие, которая давно живет за рубежом и снимает на английском языке. Выбор жюри стал абсолютным сюрпризом для критиков.

Гран-при фестиваля, которое считается вторым по престижу призом, получила лента "Лицо" (Twarz) польского режиссера Малгожаты Шумовской. Лучшим актером стал француз Антони Бажон, сыгравший наркозависимого юношу в драме "Молитва" (La priere) режиссера Седрика Кана. Награду за лучшую женскую роль получила 68-летняя Анна Брун за фильм "Наследницы" (Las herederas) Марчело Мартинесси.

Статуэтки медведя за режиссуру удостоился Уэс Андерсон за работу над мультфильмом "Остров собак" (Isle of Dogs). Российская киноиндустрия была отмечена "Серебряным медведем" за выдающиеся достижения - приз получила Елена Окопная, работавшая художником по костюмам и художником-постановщиком над фильмом "Довлатов" Алексея Германа-младшего.