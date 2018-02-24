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Россия и Катар торжественно открыли в Дохе перекрестный Год культуры

Культура
24 февраля, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

В воскресенье пройдут двусторонние встречи по вопросам сотрудничества

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ТАСС, 24 февраля. Торжественное открытие перекрестного Года культуры Россия - Катар состоялось в субботу в театре оперы в столице эмирата Дохе. Трансляцию церемонии вел катарский телеканал Al Jazeera.

"В последние годы отношения между нашими странами активно развиваются в политике, торговле, спорте, и, конечно, культуре", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский. При этом он выразил надежду, что перекрестный год культуры поможет российским гражданам и подданным Катара "лучше узнать классическую и современную культуру стран, традиции народов, туристические маршруты".

Глава Минкультуры РФ поблагодарил катарскую сторону, в частности, своего коллегу Салаха бен Ганема аль-Али, за теплый прием, оказанный российской делегации, и пригласил Доху участвовать в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре.

Официальная часть продолжится обширной концертной программой. Перед гостями мероприятия выступят артисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

На воскресенье запланированы двусторонние встречи на экспертном уровне по вопросам культурного сотрудничества и подготовки мероприятий в рамках Года культуры. В консультациях примут участие руководители Третьяковской галереи, Музея Востока, РОСИЗО, ассоциации "Народные художественные промыслы России".

Инициатива о проведении в 2018 году перекрестного Года культуры двух стран была выдвинута на встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в мае 2016 года. Соглашение было подписано в ноябре 2017 года в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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