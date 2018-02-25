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СМИ: умерла индийская актриса Шридеви

Культура
25 февраля, 7:38 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 25, февраля. /ТАСС

Актрисе было 54 года

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Индийская киноактриса Шридеви (настоящее имя Шри Амма Янгер Айяпан) скончалась от сердечного приступа в Дубае вечером в субботу в возрасте 54 лет. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NDTV.

По данным телеканала, актриса приехала в Дубай, чтобы присутствовать на свадьбе племянника.

Шридеви считается одной из самых популярных звезд индийского кино, она снималась и на студиях Болливуда в Мумбаи, и в южноиндийском кино. Всего актриса снялась в 270 картинах.

Советским зрителям актриса была известна по фильмам "Артист" (Kalaakaar, 1983 год), "Родной ребенок" (Aulad, 1987 год), "Мистер Индия" (Mr. India, 1987 год) и другим.

Соболезнования по поводу кончины актрисы выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Рам Натх Ковинд.

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Персоны
Моди, Нарендра Ковинд, Рам Натх
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