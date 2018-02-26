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THR: Netflix приобрел права на показ российского фильма "Довлатов"

Культура
26 февраля, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Картина будет доступна подписчикам стриминг-сервиса в странах Северной Америки, в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Скандинавии

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Кадр из фильма "Довлатов"

Кадр из фильма "Довлатов"

© filmpro.ru

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Американская компания потокового видео Netflix приобрела права на показ новой ленты Алексея Германа - младшего "Довлатов". Сделка была совершена после завершившегося в воскресенье 68-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

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Кинофильм "Довлатов" будет доступен подписчикам стриминг-сервиса в странах Северной Америки, в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Скандинавии. Также отмечается, что компания Alpha Violet, занимающаяся продвижением ленты в мировом прокате, покажет картину еще в 13 странах, в том числе в Бразилии, Италии, Испании, Португалии и Франции.

Фильм "Довлатов" снят российским режиссером Алексеем Германом - младшим в сотрудничестве с кинематографистами из Сербии и Польши. Он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Сергея Довлатова снялся сербский актер Милан Марич. Лента получила положительные оценки критиков, несмотря на то, что сам писатель на Западе широкой публике неизвестен.

Жюри Берлинале отметило визуальную составляющую фильма и вручила "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения Елене Окопной, которая работала над проектом в качестве художника по костюмам и художника-постановщика.

Российская премьера фильма состоится 1 марта.

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