Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умерла народная артистка СССР Татьяна Карпова

Культура
27 февраля, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Актриса скончалась в возрасте 102 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Татьяна Карпова

Татьяна Карпова

© Михаил Строков/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Старейшая актриса Московского академического театра имени Маяковского, народная артистка СССР Татьяна Карпова скончалась на 103-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе театра.

Смотрите также
Татьяна Карпова

Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой

"Татьяна Михайловна Карпова скончалась накануне", - сказала собеседница агентства. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Татьяна Карпова в 1932 году поступила в Харьковский музыкально-театральный техникум, но вскоре отправилась в Москву, где держала экзамен в школу при МХАТ-2 и была принята вольнослушательницей. Позднее она перешла на курс Марии Бабановой в театральное училище при Московском театре Революции (с 1954 года - Театр имени Маяковского).

После окончания училища в 1938 году Карпова была принята в труппу "Маяковки", где и прослужила всю жизнь. Одной из первых заметных работ стала роль Любки Шевцовой в "Молодой гвардии" Фадеева. Спектакль поставил тогдашний худрук театра, знаменитый режиссер Николай Охлопков. Всего на счету Карповой более полусотни ролей, исполненных в таких спектаклях, как "Гамлет", "Медея", "Собака на сене", "Круг", "Мамаша Кураж и ее дети", "Таня" и многих других.

Карпова оставалась ведущей актрисой и при новом худруке "Маяковки" - Андрее Гончарове, с успехом играя в его постановках. Среди последних ролей артистки - Большая Ма в "Кошке на раскаленной крыше", Клавдия в "Детях Ванюшина", Сваха в "Банкроте".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Карпова, Татьяна Михайловна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама