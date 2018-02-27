Стали известны жюри и список номинантов на премию "Инновация-2018"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Государственный центр современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" во вторник объявил номинантов на соискание Государственной премии в области современного искусства "Инновация-2018". Награждение лауреатов состоится 27 апреля в Театре Наций, сообщили в пресс-службе премии.

Премия "Инновация" присуждается за проекты, реализованные в 2017 году на территории РФ, в семи конкурсных номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект" и "Книга года: теория и история современного искусства".

Членами жюри премии "Инновация-2018" стали пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова, заведующий отделом современного искусства в Эрмитаже Дмитрий Озерков, директор галереи Whitechapel (Лондон) Ивона Блазвик, директор Нижегородского филиала Государственного центра современного искусства в составе "РОСИЗО" Анна Гор, а также основатель и директор международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина.

В оргкомитет в этом году было подано 375 заявок из более чем 50 городов России, экспертные советы премии отобрали по пять проектов в каждой из конкурсных номинаций.

Номинанты

В номинации "Проект года" представлены IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства, фильм Александра Шейна "ВМаяковский", выставочный проект "Прометей. Демоверсия: Эксперимент обещает стать искусством" (Казань), спектакль "Музей инопланетного вторжения" и цикл выставок "Прощание с вечной молодостью" (ЦСИ "Винзавод"). Среди номинантов в категории "Куратор года"- выставка Игоря Мухина "Альтернативная культура 80-х" (Мультимедиа Арт Музей), выставка Такаси Мураками "Будет ласковый дождь" (музей "Гараж").

В категории "Художник года", среди прочих, были отмечены персональная выставка Сергея Кущенко "Журнал наблюдений 2014-2017", выставка "Последняя песня вечера" Евгения Гранильщикова. В номинации "Книга года" представлены Станислав Шурипа ("Действие и смысл в искусстве второй половины XX века"), Наталия Семенова ("Сергей Щукин и его коллекция") и другие. В числе номинантов в категории "Образовательный проект" - Школа перформанса PYRFYR (Государственная галерея на Солянке), Музейная резиденция "Подросток + музей" (Музей современного искусства PERMM), ПРОсцениум: клуб-лаборатория по современному театру и перформансу.

Номинацию "Региональный проект" представляют программа XI Международного художественного симпозиуму "Аланика" - "Владей Кавказом!" (Владикавказ), Арт-резиденция "Заря" (Владивосток), выставка "Обратно домой" (Нижний Новгород), а также выставка "Музей революции: советская изнанка в зазорах идеологии" (Красноярск).

О премии

"Инновация" - первая и наиболее авторитетная российская награда в области современного искусства, она была учреждена в 2005 году. В этом году премия будет вручена видным деятелям культуры в тринадцатый раз. Проект проводится Государственным центром современного искусств в составе "РОСИЗО" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

"РОСИЗО" основан в 1959 году, сегодня это многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией просветительских и выставочных проектов в партнерстве с ведущими российскими и мировыми музеями и культурными институциями. Коллекция центра насчитывает около 50 тысяч произведений.