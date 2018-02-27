Ректор ГИТИСа: жизни и здоровью Гаркалина ничего не угрожает

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Актер театра и кино Валерий Гаркалин был госпитализирован с диагнозом "воспаление легких", в настоящий момент здоровью и жизни актера ничего не угрожает, сказал в четверг ТАСС ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), где преподает Гаркалин, Григорий Заславский.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актера в реанимацию.

"Он был госпитализирован с воспалением легких, сейчас уже все более-менее хорошо, опасность миновала. Он долгое время переносил простуду, что называется, на ногах, сильно кашлял, и по советам близких и друзей был госпитализирован. У него было тяжелое состояние, но он уже пришел в себя, и никакой угрозы его жизни нет", - сказал он.

По словам Заславского, актер был госпитализирован несколько дней назад и продолжает курс лечения. "Он был госпитализирован на минувшей неделе, и сейчас еще находится в больнице, проходя все положенные процедуры", - отметил ректор.

Он добавил, что студенты переживают за своего учителя, однако учебный процесс продолжается. "У нас преподает не один мастер, а целый коллектив, поэтому занятия не отменены", - сказал Заславский.

Валерий Гаркалин - советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России (2000 год), народный артист России (2008 год). Художественный руководитель мастерской в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства, профессор. Снялся в фильмах "Ширли-мырли", "Счастье - это...", "Бедная Саша", "Ландыш серебристый" и других.