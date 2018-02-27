Мединский убежден, что фильм "Довлатов" получит еще немало международных наград

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего, который участвовал в основном конкурсе Международного берлинского кинофестиваля (Берлинале), получит еще немало международных наград, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский перед московской премьерой картины во вторник.

"Я радуюсь любому успеху российского кино, - сказал Владимир Мединский. - Успеху этого фильма радуюсь вдвойне, поскольку его создание практически проходило на моих глазах". Глава ведомства добавил, что за последние годы немало фильмов, сделанных при поддержке Минкультуры, были отмечены на международных кинофестивалях.

Мединский, в частности, назвал такие картины, как "Аритмия", "Рай", "Зоология", "Довлатов". "Это была первая награда [на Берлинале], будет еще много, я вам этого желаю", - сказал министр. Он также пригласил всех режиссеров на питчинги (презентации кинопроектов) в Минкультуры. "Если вы будете делать такие же талантливые фильмы, как Алексей Герман, вас ждет успех", - отметил министр.

"Мы довольно долго и сложно шли к этому фильму", - сказал Герман-младший публике, добавив, что в создании картины очень помогла семья Сергея Довлатова. "Сейчас странный момент, когда первый раз фильм увидят в России, - отметил режиссер. - Очень многим благодарны за этот фильм, Никита Сергеевич [Михалков] помог, Владимир Ростиславович Мединский".

"У каждого есть свой Довлатов, - сказал один из продюсеров фильма Констанин Эрнст. - Этот фильм - объяснение в любви. На данный момент это лучший лешин фильм".

На премьеру, которая проходит в киноцентре на Покровке, пришли Михаил Швыдкой, Александр Кибовский, Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко, Эдуард Пичугин, Максим Виторган, Константин Богомолов и многие другие.

Награды в Берлине

Ранее Елена Окопная, работавшая над фильмом "Довлатов" в качестве художника по костюмам и художника-постановщика, получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства. Кроме того, лента была отмечена на Берлинале призом независимого жюри.

В российском прокате фильм будет идти 1-4 марта 2018 года. "Довлатов" снят в жанре биографической мелодрамы, он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.