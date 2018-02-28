Звезды балета России и Японии выступят вместе в "Геликон-опере"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Благотворительный концерт "Счастье жить", приуроченный к перекрестному году Россия - Япония, в среду соберет звезд балета двух стран на сцене московского театра "Геликон-опера". Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Культура жить. Активное долголетие", объединяющего достижения медицины, науки и искусства.

"28 февраля на специально подготовленную по такому поводу сцену московского музыкального театра "Геликон-опера" выйдет госпожа Ямада Мидори - легендарная танцовщица театра Кабуки-дза. Активное долголетие для этой удивительной артистки - не просто слова: представить себе, что ей 82 года, совершенно невозможно. На обновленном паркете театра госпожа Ямада будет исполнять хиты кабуки - например, танец с веерами - так же, как она это делала в течение всей своей экстраординарной карьеры", - отметили организаторы.

Современный танец Японии представит Морихиро Ивата с сольным номером "Интернированный".

С российской стороны выступят Иван Васильев, Денис Родькин, Мария Виноградова, Анна Никулина и другие примы, премьеры и ведущие солисты Большого и Михайловского театров. Они исполнят классические хиты русского балета. Обладательница "Золотой маски" Илзе Лиепа представит номер "Встреча" на музыку Мишеля Леграна в постановке Юриюса Сморигинаса. Режиссером концерта выступил народный артист России Андрис Лиепа.

Официальный старт Перекрестному году Россия - Япония будет дан 26 мая 2018 года в Большом театре. Одним из самых ярких проектов года станет "Культура жить. Активное долголетие", инициированный корпорацией RHANA и поддержанный Министерством культуры РФ и посольством Японии в России.

Помимо выставок и концертов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Владивостоке будут организованы деловые форумы, презентации и круглые столы. У россиян будет возможность ближе познакомиться с концепцией активного долголетия и инновационными технологиями, разработанными в Японии.