Мамут приобрел архив американского ресторана "Русский самовар"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Архив американского ресторана "Русский самовар", который известен как место встречи русской эмиграции, куплен российским предпринимателем Александром Мамутом. Об этом он сам заявил в среду в кинотеатре "Пионер".

"Нам удалось приобрести архив ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке", - сказал Мамут.

Сейчас, по словам предпринимателя, в кинотеатре представлено несколько экспонатов из этого архива - три фотографии писателя Сергея Довлатова и две - поэта Иосифа Бродского. Остальная часть экспозиции будет представлена широкой публики позднее. Сроков открытия выставки Мамут не назвал.

Ресторан "Русский самовар" расположен в самом центре Нью-Йорка и был местом встречи всей русской эмиграции. Архив ресторана включает более 700 предметов, принадлежащих русским эмигрантам в Америке.

Также вечером в среду в "Пионере" прошел показ фильма "Довлатов" Алексея Германа-младшего. Картина участвовала в основном конкурсе Международного берлинского кинофестиваля. Елена Окопная, работавшая над фильмом "Довлатов" в качестве художника по костюмам и художника-постановщика, получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства. Кроме того, лента была отмечена на Берлинале призом независимого жюри.

В российском прокате фильм будет идти 1-4 марта. "Довлатов" снят в жанре биографической мелодрамы, он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.