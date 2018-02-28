Третьяковская галерея получила премию The Art Newspaper Russia как лучший музей года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея отмечена наградой в номинации "Музей года". Об этом было объявлено в среду на VI Церемонии вручения премии The Art Newspaper Russia в Гостином Дворе.

По мнению редакции, Третьяковская галерея стала самым интересным музеем 2017 года. "Она не боится быть Новой Третьяковкой с новым логотипом, многочисленными совместными проектами современного искусства от проекта Тино Сегала до VII Московской биеннале, щедрыми дарами от меценатов и очередными рекордами посещаемости", - рассказали ТАСС в пресс-службе премии.

Награду получила генеральный директор музея Зельфира Трегулова. "Для нас важно получить эту премию именно за 2017 год, который был для нас годом ХХ века", - отметила Трегулова, добавив, что этот год для музея был годом сложных кураторских проектов, таких как "Оттепель", "Некто 1917" и "Эль Лисицкий". По ее словам, для Третьяковской галереи прошлый год стал годом, когда музей получил невероятную поддержку от попечителей, меценатов, патронов, что позволило осуществить все "самые амбициозные проекты этого года", включая начало разработки концепции реконструкции Третьяковской галереи.

"Это был год невероятного пополнения нашей коллекции, когда мы получали один за другим в дар уникальные работы, которых так не хватало нашему собранию. Этот год даров завершился беспрецедентным приношением в Третьяковскую галерею 33 живописных полотен Гелия Коржева, подаренных коллекционером Владимиром Некрасовым", - сказала Трегулова. Она также отметила, что в прошлом году полным ходом была запущена работа по созданию в Москве мемориального музея Павла Третьякова в Голутвинском переулке - тогда же, по ее словам, начала разрабатываться концепция музея, посвященного частному собирательству в Москве в особняке Рябушинского.

Выставка года

Выставкой года, по версии газеты, стала экспозиция в ГМИИ им. А.С. Пушкина "Цай Гоцян. Октябрь". Китайский художник Цай Гоцян в честь 100-летия Октябрьской революции специально для Пушкинского музея создал инсталляцию "Осень" у фасада музея, а в основном здании представил философскую и лиричную экспозицию, предлагающую зрителям поразмышлять о роли отдельного человека в глобальной истории. Сам художник не смог приехать в Москву для получения премии, но специально записал видео-послание, а приз "за самый взрывной образ революции" приняли директор музея Марина Лошак и куратор выставки Александра Данилова.

"Нам ужасно приятно, потому что мы мечтали получить премию именно в этой области, за выставку Цая Гоцяна", - сказала Лошак, выразив надежду на то, что художник вновь посетит Россию и представит в музее новый проект.

Женский китайский хор и солирующая актриса из "Гоголь- Центра" Ян Гэ исполнили песню "Полюшко-поле" на китайском языке в то время как танцоры в красноармейской форме выполняли классические движения цигун - так была представлена выставка "Цай Гоцян. Октябрь" на церемонии.

Другие номинации

В номинации "Личный вклад" премии был удостоен предприниматель и основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев. Будучи владельцем крупнейшей в России публичной частной коллекции соцреалистического и советского искусства (6000 произведений). В прошлом году он поддержал передвижную выставку "Окна в Россию, Шедевры семи поколений" в партнерстве с Государственной Третьяковской галереей. Ананьев лично поднялся на сцену получать награду.

Премией в номинации "Книга года" была отмечена британский искусствовед Розалинд Полли Блейксли за работу "Русский холст: Живопись в императорской России, 1757 - 1881". В ней она представила подробное исследование русской национальной школы живописи XVIII - XIX веков. В номинации "Реставрация года" победу одержала конклюзия "Апофеоз царствования Анны Иоанновны" (около 1737 г.).

Конклюзия - жанр, основанный на соединении литературы и живописи. Эта работа выполнена на шелке с использованием масляных красок, темперы, позолоты и чернил. Реставраторы музея и ГосНИИР, отметивший в 2017 году 60-летие, укрепили шелковое полотно, подрамник и киот, очистили и провели реставрацию красочного слоя.

О премии

Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства учреждена в 2012 году. Ей отмечаются самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, а также деятельность меценатов по развитию и сохранению культурного наследия страны.