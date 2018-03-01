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Фильм "Довлатов" выходит в российский прокат

Культура
1 марта, 0:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Картина в жанре биографической мелодрамы рассказывает о нескольких днях из жизни писателя

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Кадр из фильма "Довлатов"

Кадр из фильма "Довлатов"

© Filmpro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Кинодрама режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов" - призер завершившегося на прошлой неделе Берлинского кинофестиваля - выходит в четверг в российский прокат. "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства получила художник-постановщик картины и художник по костюмам, супруга режиссера Елена Окопная.

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Фильм, получивший также приз независимого жюри, в течение четырех дней будет демонстрироваться в нескольких десятках кинотеатров Санкт-Петербурга. Увидят его и во многих городах России. Перед художником стояла задача воссоздать атмосферу Ленинграда 1971 года, когда разворачиваются события кинодрамы.

"На сегодняшний день в Петербурге, к сожалению или к счастью, все иначе выглядит и стилистически и цветово, поэтому так или иначе, работая с натурой, мы что-то достраивали, что-то перекрашивали, чтобы изображение было аутентично тому времени, которое было в Ленинграде в начале 1970-х", - сказала Окопная, представляя картину в петербургском пресс-центре ТАСС.

Для нее, как для художника исторического фильма, было важно не просто добиться какой-то общей стилизации, но и дополнить ее "отдельными очень личными историями". "Мы изготавливали, в том числе, и те вещи, которые были во дворах, на площадках детских: и качели, и горки - все это сделано специально. Работали с архитектурой малых форм разного свойства, изучали архивы. <...> Костюмы где-то шились, дошивались и где-то доделывались для артистов массовых сцен", - рассказала Окопная.

По ее словам, очень помогли в воссоздании той эпохи горожане старшего поколения. Откликнувшись на просьбу создателей картины, они приносили на студию одежду, фотографии, бытовые предметы и даже мебель, - все, что относится к периоду начала 1970-х годов.

История о талантливом поколении

"Довлатов" - совместный проект России, Польши и Сербии. "Это история выдуманная, с вкраплениями прозы Довлатова и его высказываний. В ней нет ни глянца, ни копания в грязном белье. Это история о людях того времени, о замечательной ленинградской культуре 1970-1980-х годов, которая частью уехала, а частью умерла", - сказал о картине Герман.

Фильм снят в жанре биографической мелодрамы, он повествует о нескольких ленинградских днях из жизни писателя. В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич. Среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова. Впереди у фильма - участие во многих международных фестивалей, он будет показан в странах Европы, Северной Америки, а также в Австралии.

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