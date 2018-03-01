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Фильм "Лед" покажут в Китае на 25 тыс. экранах

Культура
1 марта, 13:05 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Даниил Смирнов

Продюсер Федор Бондарчук ожидает, что картина понравится иностранным зрителям

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Кадр из фильма "Лед"

Кадр из фильма "Лед"

© filmpro.ru

ПЕКИН, 1 марта. /Корр. ТАСС Даниил Смирнов/. Российский фильм "Лед", премьера которого в Китае состоится 30 марта, покажут на 25 тыс. экранов по всей стране. Об этом в четверг на пресс-конференции, организованной в российском посольстве в КНР, сообщил продюсер фильма Федор Бондарчук.

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"25 тыс. экранов покажут фильм в стартовый уик-энд. Масштабы поражают, - заявил продюсер. - Мы очень надеемся, что у нас все получится. Даже если будет распродано только 50% билетов, мы уже выполним задачу".

Бондарчук отметил, что, по его мнению, лента должна понравиться китайскому зрителю. "Фильм "Лед" работает на определенных струнах. Это фильм прямого эмоционального подключения, что очень близко к восприятию китайским зрителем", - сказал кинематографист, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Как отметил продюсер, китайские зрители увидят специальную монтажную версию картины, которая на 25 минут короче. "Это вызвано не соображениями какой-то цензуры, а соображениями темпоритма, который у китайской аудитории несколько другой", - подчеркнул Бондарчук.

Премьера российской спортивной драмы "Лед" молодого режиссера Олега Трофима состоялась 14 февраля. Фильм стал лидером кинопроката в этот день, заработав около 200 млн рублей. Картина посвящена драматической истории фигуристки Нади, которая из-за ошибки партнера получает травму и попадает в больницу. Рядом с Надей появляется хоккеист Саша, которому предстоит вернуть бывшей чемпионке веру в себя и помочь осуществить мечту.

В понедельник стало известно, что сборы фильма "Лед" в российском прокате превысили миллиард рублей.

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Бондарчук, Федор Сергеевич
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