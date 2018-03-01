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Путин предложил ввести программу строительства культурных комплексов в регионах

Культура
1 марта, 13:05 дата обновления: 1 марта, 13:29 UTC+3

Первый такой проект появится во Владивостоке

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Строительство музейных и культурно-образовательных комплексов в регионах России должно вестись по специальной программе. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

"Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции", - сказал глава государства.

"Чего в запасниках держать столько произведений искусства", - добавил он.

По словам президента, первый центр появится во Владивостоке, а затем и в других регионах. "Первый такой проект будет реализован во Владивостоке, потом выберем другие регионы и города страны. Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи и людей всех возрастов", - сказал Путин.

 

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