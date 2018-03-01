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Культурное пространство создадут в здании хлебозавода, работавшего в блокадном Ленинграде

Культура
1 марта, 21:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, марта. /ТАСС

В рамках проекта планируется создать выставочные помещения, часть из которых отдадут под экспозицию, посвященную блокаде, лекционные площадки, уличные световые инсталляции, сообщили в компании RBI

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Культурное пространство появится в здании Левашовского завода в Петербурге, который обеспечивал хлебом жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании RBI, которая вложит в реконструкцию здания 1 млрд рублей.

"Проект предполагает создание общедоступного культурного пространства с выставочными помещениями, лекционными площадками и уличными световыми инсталляциями современных европейских художников. Часть помещений будет отведена под экспозицию, посвященную блокаде Ленинграда", - говорится в сообщении.

Левашовский завод, построенный в 30-е годы XX века, представляет собой два примыкающих друг к другу круглых корпуса - это шестиэтажное производственное здание и котельная, перекрытая куполом. Во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны завод продолжал бесперебойно работать. В 2012 году завод признали объектом культурного наследия регионального значения.

"Для нашего города это особая тема, требующая крайне бережного и чуткого отношения, и роль Левашовского хлебозавода в годы блокады трудно переоценить. Поэтому в рамках проекта реконструкции завода мы приняли решение создать на его территории общественное культурное пространство, доступное всем желающим, где отразим историю уникального производства, его героические и трагические этапы", - приводит пресс-служба слова президента группы RBI Эдуарда Тиктинского.

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