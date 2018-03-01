Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ингушетии открылся культурный центр для молодежи, построенный на средства "Роснефти"

Культура
1 марта, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Центр включает в себя кинотеатр, актовый зал на 135 мест, тренажерный комплекс

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Молодежный культурный центр с кинотеатром и тренажерным комплексом открылся в Назрани (Ингушетия), говорится в сообщении компании "Роснефть", выделившей средства на его строительство.

"Культурный центр включает в себя кинотеатр, актовый зал на 135 мест, тренажерный комплекс. В центре будут проводиться занятия по хореографическому искусству и танцам народов Кавказа, будут работать студии обучения игре на национальных и ударных инструментах, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, мастерская по пошиву национальных костюмов", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что в центре также оборудованы помещения для организации досуга молодежи и проведения занятий в секциях бильярда, настольного тенниса, шахмат и шашек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
2
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
3
Путин: гонка вооружений между США и РФ началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО
4
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
5
О каком новом супероружии России рассказал Путин
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама