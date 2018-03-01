В Ингушетии открылся культурный центр для молодежи, построенный на средства "Роснефти"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Молодежный культурный центр с кинотеатром и тренажерным комплексом открылся в Назрани (Ингушетия), говорится в сообщении компании "Роснефть", выделившей средства на его строительство.

"Культурный центр включает в себя кинотеатр, актовый зал на 135 мест, тренажерный комплекс. В центре будут проводиться занятия по хореографическому искусству и танцам народов Кавказа, будут работать студии обучения игре на национальных и ударных инструментах, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, мастерская по пошиву национальных костюмов", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что в центре также оборудованы помещения для организации досуга молодежи и проведения занятий в секциях бильярда, настольного тенниса, шахмат и шашек.