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"Союзмультфильм" ведет переговоры с телеканалами о пакетном показе семи мультсериалов

Культура
2 марта, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Свои проекты студия представит на презентации нового сезона "Простоквашино" 12 марта

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© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры с телеканалами о показе нескольких мультипликационных сериалов, которые могут появиться в эфире уже до конца года. Об этом в пятницу в ходе премьеры новой серии "Простоквашино" рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Когда мы говорим с телеканалами, мы говорим сразу о пакете из семи сериалов, которые мы бы хотели на каком-то канале постоянно показывать. Это эфирные каналы. И, конечно, "Простоквашино" является драйвером этого процесса", - рассказала Слащева.

По ее словам, 12 марта состоится презентация нового сезона "Союзмультфильма", где будут представлены все новые проекты в формате одной серии или ролика.

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Ранее она сообщила, что до конца года будет создан пул новых серий "Простоквашино" из 8-10 серий. Маму Дяди Федора в шестиминутной серии озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - Михаил Ефремов. Голос главному герою - Дяде Федору - дал 11-летний актер Алексей Онежен.

Всего в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий по 6,5 минут. Общий хронометраж выпусков составит 195 минут. Все серии будут выполнены на новой технической базе киностудии в традиционной для "Простоквашино" технике рисованной анимации.

"Трое из Простоквашино" - советский рисованный мультфильм по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот". Первый из серии, он вышел в 1987 году.

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Персоны
Охлобыстин, Иван Иванович Успенский, Эдуард Николаевич
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