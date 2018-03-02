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Владимирский театр кукол поставил спектакль "Матренин двор" по рассказу Солженицына

Культура
2 марта, 14:01 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 2, марта. /ТАСС

В постановке участвуют марионетки и актеры в костюмах железнодорожников

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ВЛАДИМИР, 2 марта. /ТАСС/. Владимирский областной театр кукол поставил спектакль "Матренин двор" по одноименному рассказу Александра Солженицына, написанному после знакомства с жительницей Владимирской области Матреной Захаровой. Советы по созданию сценария давала вдова писателя Наталья Солженицына, рассказала в пятницу ТАСС главный режиссер театра Марина Протасова.

"Мы решили поставить "Матренин двор", потому что действие рассказа происходило во Владимирской области, и Матрена Васильевна Захарова - наша землячка. В процессе написания инсценировки Наталья Солженицына высказывала свои пожелания и одобрила финальный вариант, поблагодарив нас за идею постановки в кукольном театре", - сказала она.

Премьера спектакля состоялась в пятницу.

Идея написания рассказа возникла у Солженицына в 1956-1957 годы в период проживания во Владимирской области, в окрестностях железнодорожной станции Торфопродукт у местной жительницы Матрены Захаровой, когда он преподавал математику в школе поселка Мезиновский. Матрена Захарова и стала прототипом главной героини знаменитого рассказа "Матренин двор". В настоящее время Мезиновская средняя общеобразовательная школа носит имя писателя, в ней открыт литературно-краеведческий музей "Жизнь и творчество А. И. Солженицына", а рядом воссоздан дом Матрены, уничтоженный огнем в 2012 году.

Коллектив театра пригласил посетить спектакль семью Александра Солженицына. По словам главного режиссера театра, спектакль практически не отходит от содержания рассказа. Вместе с куклами — штоковыми марионетками, созданными художником Натальей Крутовой из Большого драматического театра им. Товстоногова (Санкт-Петербург) на сцене работают актеры в костюмах железнодорожников. "Они разбирают завалы аварии на железнодорожном переезде, в которой погибла Матрена, и рассказывают ее историю", - добавила Протасова.

Осенью 2017 года во Владимирском академическом театра драмы состоялась премьера первой в России постановки романа "Раковый корпус", на премьере которого присутствовала Наталья Солженицына.

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