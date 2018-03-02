Экспонаты об истории Мурманска покажут в музее Арктики и Антарктики в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Живописные полотна, личные вещи знаменитых мореплавателей, исторические фотографии и другие свидетельства истории Мурманска представят на выставке в Российском государственном музее Арктики и Антарктики в Петербурге. Об этом журналистам на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС в пятницу сообщила директор учреждения Мария Дукальская.

"На выставке можно увидеть вещи, фотографии, короткий рассказ об этапах становления города, о его современном состоянии, о том, чем этот город славен - о рыболовах, о людях науки, о мореплавателях, а, кроме того, на этой выставке можно увидеть много произведений живописи и графики", - рассказала Дукальская.

Большая часть живописных работ в рамках экспозиции из фондов петербургского музея будет показана публике впервые, подчеркнула директор учреждения. Главным экспонатом выставки организаторы назвали копию 12-метрового панно с видами Мурманска 1930-х годов, хранящегося в фондах Мурманского краеведческого музея. "Ее уникальность в том, что можно посмотреть, каким был город в довоенный период", - отметила руководитель мурманского музея.

Среди других примечательных объектов живописи на выставке - работы художника Михаила Успенского, который участвовал в воссоздании музея Арктики и Антарктики в послевоенные годы. В период Великой Отечественной войны он воевал в Мурманске и многие из своих картин написал именно в это время, а также впоследствии - по памяти.

Вместе с тем в музее покажут исторические фотоснимки и документы, флаги, личные вещи знаменитых мореплавателей, в том числе первого капитана атомного ледокола "Ленин" Павла Пономарева, а также костюм Юрия Кучиева - капитана атомного ледокола "Арктика", который первым в мире в надводном плавании достиг Северного полюса во время похода 1977 года.

Выставка "Мурманск - ворота в Арктику", которая будет открыта с сегодняшнего дня на протяжении трех месяцев, приурочена к празднованию 80-летия образования Мурманской области.